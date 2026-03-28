Da Cleopatra a Nilde Jotti tra le protagoniste

Nel 1429, durante l’assedio di Orléans, una giovane contadina di 17 anni entrò in città a cavallo, portando uno stendardo bianco e guidando le truppe francesi contro gli inglesi. Nel corso della storia, figure femminili come Cleopatra e Nilde Jotti hanno avuto ruoli di rilievo in ambito pubblico, ma questa vicenda si distingue per il coinvolgimento diretto di una ragazza nella guerra.

N el 1429, tra le mura della città di Orléans stremata dall’assedio, entrò a cavallo una contadina di 17 anni: reggeva uno stendardo bianco e guidava l’esercito francese contro gli inglesi. Si chiamava Giovanna d’Arco e, pur non avendo mai ricevuto un’educazione militare, cambiò il corso della Guerra dei Cent’anni. 10 biografie da leggere per Write Your Story Day: storie vere che ispirano e lasciano il segno X Leggi anche › Donne nella Storia diventa un Vodcast, su iO Donna Un vodcast su donne nella storia. La sua vicenda è una delle più celebri della storia europea: è un esempio di come, anche in epoche in cui alle donne era quasi completamente precluso lo spazio pubblico, alcune riuscirono a lasciare un segno profondo nella storia. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Da Cleopatra a Nilde Jotti, tra le protagoniste Articoli correlati Leggi anche: Cleopatra sepolta a Napoli? Come stanno le cose Le donne tra i Beati Paoli: l'itinerario tra i vicoli di Palermo sui passi delle protagoniste femminili del romanzo di NatoliL'uragano Presta contro Bruganelli, Bonolis e De Filippi, Fiorello vs il "rosicone" Pucci e gli altri gossip da leggere nel weekend Non c'è complotto...