Cumulo pene maltrattamento animali truffe per vendita pellet | arresto e denunce

Durante un servizio di controllo del territorio, i carabinieri della Compagnia di Francavilla Fontana hanno arrestato un uomo e denunciato altre quattro persone. Sono state inoltre segnalate diverse persone alla Prefettura. Nell’operazione, sono stati eseguiti controlli mirati relativi a casi di maltrattamento di animali, truffe legate alla vendita di pellet e questioni di cumulo di pene.

Il bilancio di un servizio straordinario di controllo del territorio ad “alto impatto” operato dai carabinieri della Compagnia di Francavilla Fontana FRANCAVILLA FONTANA - Un arresto, quattro denunce e diverse segnalazioni alla Prefettura. É questo il bilancio di un servizio straordinario di controllo del territorio ad “alto impatto” operato dai carabinieri della Compagnia di Francavilla Fontana, nell'ambito di un'operazione disposta dal comando provinciale di Brindisi finalizzata a prevenire i reati di criminalità diffusa, lo spaccio di stupefacenti e le truffe, con particolare attenzione a quelle in danno di anziani. Interessate dai controlli le zone della “movida” e i luoghi di aggregazione giovanile. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Cumulo pene, maltrattamento animali, truffe per vendita pellet: arresto e denunce Articoli correlati Velletri. Sequestrata attività commerciale. Denunce per reati ambientali, maltrattamento di animali e irregolarità sul lavoro. Sanzioni amministrative per quasi 100mila euroCronache Cittadine VELLETRI – Nelle scorse settimane, i Carabinieri della Compagnia di Velletri, congiuntamente a reparti speciali dell’Arma e... Leggi anche: Nuovo cumulo di pene per Corvino: fine pena fissato al 2040 Una raccolta di contenuti su Cumulo pene Giornata contro crudeltà sugli animali, i casi di maltrattamento in Italia: datiLa Giornata non è solo una ricorrenza ma un momento per ribadire che in Italia il maltrattamento verso gli animali è reato. Per gli autori di maltrattamento sono previste pene severe come la ... tg24.sky.it Animali maltrattati in Italia, la nuova legge Brambilla li protegge davvero?La legge Brambilla ha inasprito le pene per i reati sugli animali, ma attivisti e giuristi segnalano criticità e lacune ancora aperte ... greenme.it