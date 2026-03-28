Crozza Nordio | Bartolozzi si è dimessa spontaneamente dopo che ha visto Meloni con il trapano in mano

Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, andata in onda venerdì sera su Nove, si è discusso di un episodio riguardante un politico che si sarebbe dimesso volontariamente dopo aver visto un'altra figura politica con un trapano in mano. La trasmissione ha presentato questa vicenda attraverso uno sketch satirico, senza fornire ulteriori dettagli o commenti.

Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza torna a vestire i panni del ministro della Giustizia Carlo Nordio alle prese con le domande scomode sui casi più imbarazzanti del Governo: le dimissioni “spontanee” della Bartolozzi, il referendum perso e soprattutto il caso Delmastro. Live streaming ed episodi completi su discovery+ ( www.discoveryplus.it ) Questo articolo CrozzaNordio: "Bartolozzi si è dimessa spontaneamente dopo che ha visto Meloni con il trapano in mano" proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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