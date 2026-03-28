Crolli sul Lungomare Marconi i volontari al Comune | Urge il ripristino delle barriere di sicurezza

A Salerno, sono stati registrati crolli lungo il Lungomare Marconi, con le recinzioni di delimitazione dei Giardini del Mandorlo danneggiate dalle intense raffiche di vento degli ultimi giorni. I volontari hanno segnalato la situazione al Comune, sottolineando la necessità di ripristinare le barriere di sicurezza per evitare ulteriori rischi. La questione è al centro dell’attenzione pubblica e delle autorità locali.

A Salerno torna alta l’attenzione sulla sicurezza del Lungomare di Torrione, infatti, le recinzioni poste a delimitazione dell’area interessata dal crollo dei Giardini del Mandorlo sarebbero state divelte dalle forti raffiche di vento degli ultimi giorni. Di conseguenza, la zona — già soggetta a. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Crolli sul Lungomare Marconi, i volontari al Comune: "Urge il ripristino delle barriere di sicurezza" Articoli correlati Plastic Free: volontari al lavoro sul lungomare di CatonaProssimo appuntamento di clean up della spiaggia targato Plastic Free in programma sabato 28 marzo alle ore 10 sul lungomare di Catona, con ritrovo... Maltempo, si allarga la voragine sul lungomare di Torrione: "Urge intervenire"Il timore è legato soprattutto alla stabilità del terreno e alla sicurezza del tratto di lungomare, particolarmente frequentato da pedoni e famiglie... Approfondimenti e contenuti su Lungomare Marconi Bomba sulla spiaggia di Torrione, traffico deviato sul lungomare MarconiPaura sul litorale cittadino nella mattinata di oggi, dove un ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra mondiale è stato rinvenuto sulla spiaggia di Torrione, nei pressi ... ilmattino.it Lungomare. Marconi, lavori e cambio viabilitàDa domani e fino al termine dei lavori previsti per il 15 marzo, saranno attuate modifiche temporanee alla circolazione stradale sul Lungomare G. Marconi per consentire l’esecuzione di importanti ... ilrestodelcarlino.it