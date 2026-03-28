Una famiglia è stata evacuata e una strada chiusa nel centro di San Pietro Vernotico a causa di un edificio con una crepa sul muro che presenta un rischio di crollo. L’intervento delle autorità ha portato alla messa in sicurezza dell’area per prevenire eventuali incidenti. L’immobile rimane in stato di isolamento, mentre le operazioni di verifica continuano.

Padre, madre e bambini accompagnati in un centro interculturale. Sul posto vigili del fuoco, protezione civile e anche il tecnico comunale: verso l'ordinanza di messa in sicurezza, intanto la strada è stata chiusa SAN PIETRO VERNOTICO - Immobile a rischio crollo nel centro abitato di San Pietro Vernotico: una famiglia evacuata e strada chiusa, per evitare pericoli. Oltre ai danni potenziali, ce n'è uno in atto: padre, madre e bambini da questa sera sono senza un tetto sulla testa. Alcuni cittadini, nel momento in cui si scrive, li stanno accompagnando presso il centro culturale “Erga Omnes”, situato fuori paese, in contrada Canimazzi. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

© Brindisireport.it - Crepa sul muro, immobile a rischio crollo: famiglia evacuata e rimasta senza un tetto

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