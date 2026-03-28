A Miami, si avvicina la possibile cancellazione dell’incontro tra Jannik Sinner e Jiri Lehecka, a causa delle previsioni di pioggia. La partita, prevista sul campo dell’Hard Rock Stadium, potrebbe essere interrotta o rinviata. In caso di cancellazione, verranno applicate le regole sui punti stabilite dagli organizzatori del torneo. La decisione finale sarà comunicata nelle prossime ore.

Una festa rovinata sul più bello? Potrebbe accadere. A Miami si è vicini all’epilogo del torneo di tennis sul campo dell’Hard Rock Stadium tra Jannik Sinner e Jiri Lehecka. Domani, non prima delle 21:00 italiane, è previsto l’atto conclusivo del prestigioso evento negli States. Un’occasione storica per Sinner di completare il Sunshine Double, ovvero vincere in successione i Masters1000 di Indian Wells e per l’appunto del 1000 citato. Ci potrebbe essere però un ostacolo importante. Secondo le previsioni meteorologiche, a Miami è prevista tanta pioggia domani e lunedì e l’eventuale “finestra” da sfruttare per giocare la partita potrebbe essere prima dell’orario indicato (17:00-19:00 italiane) e forse dopo (dalle 22:00 nostrane). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Cosa succede se Sinner-Lehecka viene cancellata: rischio pioggia a Miami e regolamento sui punti

Articoli correlati

Leggi anche: Rischio pioggia per la finale Sinner-Lehecka a Miami! Cosa succede in caso di cancellazione

Leggi anche: Cosa succede se Inter e Milan chiudono a pari punti: cosa dice il regolamento

Aggiornamenti e notizie su Cosa succede se Sinner Lehecka viene...

Temi più discussi: Jannik Sinner in finale al Miami Open 2026 contro Jiri Lehecka: quando gioca, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Sarà Sinner-Lehecka la finale del Torneo di Miami; Sinner, dove vedere la finale a Miami contro Jiri Lehecka: orario e chi è l'avversario; Sinner-Lehecka vale il titolo a Miami (e il Sunshine Double): quando e dove vederla.

ATP Miami 2026, la finale di Sinner potrebbe non giocarsi: pericolo pioggia e cosa succede per i puntiUna festa rovinata sul più bello? Potrebbe accadere. A Miami si è vicini all'epilogo del torneo di tennis sul campo dell'Hard Rock Stadium tra Jannik ... oasport.it

Sinner a un passo da un record senza precedenti: se batte Lehecka entra nella storiaL'azzurro carico in vista della finale contro Lehecka: Lui qui sta giocando benissimo. Il servizio? Migliorarlo è stato un processo lungo ... corrieredellosport.it

SINNER IN FINALE Sinner non cede nemmeno un set a Zverev e vola in finale a Miami. Nell'ultimo atto si troverà di fronte Jiri Lehecka - facebook.com facebook

#Sinner a un passo da un record senza precedenti: se batte #Lehecka entra nella storia x.com