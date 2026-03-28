Il cortile di Giulietta sarà interessato da modifiche che prevedono l'introduzione di nuovi sistemi di accesso e biglietti d'ingresso. Questi cambiamenti sono stati annunciati dalle autorità locali e coinvolgeranno sia i visitatori nazionali che quelli stranieri. La ristrutturazione mira a migliorare la gestione del flusso di persone e a rendere più ordinata la visita al sito.

Ad aprile cambia il volto del turismo veronese con l’ingresso obbligatorio dal Teatro Nuovo per un viaggio sicuro e immersivo tra storia e grande teatro Verona si prepara a vivere una rivoluzione culturale e logistica che trasformerà il modo in cui cittadini e turisti interagiscono con il simbolo più iconico dell'amore universale. A partire dall'1 aprile, l'accesso al Cortile e alla Casa di Giulietta non sarà più lo stesso, segnando il passaggio a un modello di gestione che mette al centro la qualità dell'esperienza e la tutela del decoro urbano. I luoghi più visitati della città scaligera saranno regolati da una prenotazione obbligatoria dei biglietti, ma la vera novità risiede nel tragitto che condurrà i visitatori al cospetto della statua di Giulietta. 🔗 Leggi su Veronasera.it

© Veronasera.it - Cortile di Giulietta pronto alla rivoluzione con biglietti e nuovo accesso

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