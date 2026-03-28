Corteo No Kings più di 300mila persone cori contro il governo ‘Meloni devi andartene’

A Roma si è svolto oggi il corteo denominato No Kings, con oltre 300mila partecipanti che hanno esposto cori contro il governo e chiesto le dimissioni della premier. La manifestazione si è concentrata sulla richiesta di pace e di cambiamenti politici, coinvolgendo un numero consistente di persone che si sono radunate in diverse zone della città. La manifestazione ha avuto un forte coinvolgimento pubblico e mediatico.

Oggi a Roma si è svolto il Corteo per la pace e per chiedere le dimissioni di Giorgia Meloni, denominato no Kings. Con gli stessi obiettivi pacifici la manifestazione si è svolta a New York e a Londra. Durante il corteo sono state messe a testa in giù le foto di Nordio, La Russa e Meloni Oggi a Romail Corteo No Kingspartito da Piazza della Repubblica, passato per San Giovanni e arrivato fino al Verano grazie all’adesione delle tante persone, circa 300mila manifestanti. Tra i partecipanti c’era ancheIlaria Salis, l’eurodeputata è stata perquisita dalle forze dell’ordine in albergo prima di partecipare alla manifestazione. L'eurodeputata di Alleanza Verdi-Sinistra Ilaria Salis ha definito il controllo di polizia a cui è stata sottoposta sabato mattina in albergo "estremamente grave. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Corteo No Kings, più di 300mila persone, cori contro il governo ‘Meloni devi andartene’ Articoli correlati A Roma il corteo 'No Kings' contro Trump. Gli organizzatori: "Siamo 300mila"AGI - Nel pieno della guerra all'Iran riparte la mobilitazione dei 'No Kings' contro Donald Trump. Leggi anche: Contro il Cpr e il governo Meloni: parte il corteo della rete No Kings | FOTO Aggiornamenti e contenuti dedicati a Corteo No Kings più di 300mila persone... Temi più discussi: No Kings: a Roma la due giorni contro i re e le loro guerre; Meloni dimettiti, allerta per il corteo No Kings: 15mila in piazza dalla Cgil ad Askatasuna; No kings, a Testaccio più di cinquemila persone al concerto contro le guerre; Sabato il corteo No Kings: Ora rilanciamo la lotta per la libertà. Corteo No Kings arrivato al piazzale del Verano. Bruciati cartelloni con bandiere Usa e Israele. Gli organizzatori: «Siamo 300mila»Un preavviso di 15mila partecipanti per una manifestazione a cui aderiranno anche i sindacati ma che desta preoccupazione per chi potrebbe poi decidere di unirsi. ilmessaggero.it Roma sfida il governo: il corteo No Kings riempie le strade tra pace, protesta e slogan contro MeloniA Roma il corteo No Kings Italy ha attraversato il centro della città con una forte partecipazione popolare. Gli organizzatori parlano di 300 mila persone, anc ... mondoraro.org Roma, corteo «No Kings» - facebook.com facebook Balli, striscioni #ProPal e cori contro il #Governo al corteo #NoKings a #Roma x.com