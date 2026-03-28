A Roma si svolge la manifestazione No Kings prevista per le 14, che rappresenta il primo test per il decreto Sicurezza introdotto dal ministro dell’Interno Piantedosi. La misura prevede l’uso di fermo preventivo, perquisizioni e identificazioni. La manifestazione si svolge nel centro della città, attirando diversi partecipanti e attirando l’attenzione delle forze dell’ordine.

Debutta la misura del ministro dell'Interno Piantedosi. La manifestazione No Kings, prevista per le 14 a Roma, diventa il banco di prova. In corso perquisizioni, monitoraggi e si prevedono mille uomini in campo per prevenire disordini in tutta Italia Ilfermo preventivoprende forma tramite perquisizioni, identificazioni e controlli a tappeto in tutta Italia. La manifestazione “No Kings”, in partenza alle 14 dapiazza Repubblica a Roma, si apre sotto un’imponente macchina di sicurezza. Fin dalle prime ore del mattino, le forze dell’ordine hanno monitoratospostamenti e fermato veicolicon a bordo esponenti dei gruppi considerati più a rischio, a partire daAskatasuna, seguiti già dalla partenza da Torino. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Corteo No Kings, il debutto del decreto Sicurezza: fermo preventivo, perquisizioni e identificazioni

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