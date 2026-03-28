Il Tribunale di Milano ha deciso di mantenere il blocco dei contenuti diffusi da Fabrizio Corona su Alfonso Signorini, ma ha stabilito nuovi limiti per la loro diffusione. La sentenza ha specificato quali tipi di contenuti non possono essere pubblicati, lasciando invece aperta la possibilità di mantenere il format. L’avvocato del soggetto coinvolto ha commentato che le affermazioni sono false.

Il Tribunale di Milano conferma il blocco dei contenuti diffusi da Fabrizio Corona su Alfonso Signorini, ma ne ridefinisce i limiti. I giudici hanno accolto solo in parte il reclamo dell’ex agente fotografico, restringendo il perimetro del provvedimento d’urgenza deciso a gennai o. In sostanza, Corona dovrà rimuovere i video e i contenuti in cui accusa Signorini di presunti “ricatti sessuali” senza prove, lo insulta o viola la sua privacy, come nel caso della foto “nudo e di spalle”. Per il Tribunale si tratta di materiale diffamatorio e lesivo, che va eliminato e non potrà essere riproposto. Rispetto al primo provvedimento, però, cambia qualcosa: non tutti i contenuti devono essere cancellati indistintamente, ma solo quelli che superano i limiti della continenza e non rispettano i criteri di verità e interesse pubblico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Corona-Signorini, i giudici delimitano i confini: stop ai contenuti diffamatori ma non al format. L’avvocato Chiesa: “Falsissimo torna”

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