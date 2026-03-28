A Ravanusa, i Carabinieri hanno fermato un’auto con cinque persone a bordo. Due di loro sono state sequestrate in precedenza, mentre le altre tre sono state arrestate con l’accusa di sequestro di persona e minacce aggravate. Durante l’intervento, i militari hanno sequestrato un coltello alle tre persone arrestate.

Tre persone sono state arrestate a Ravanusa con l’accusa di sequestro di persona, minaccia aggravata e porto di oggetti atti ad offendere. I fermati, due fratelli di 47 anni e 43 anni e un giovane di 23 anni, tutti residenti a Canicattì, sono stati bloccati dai Carabinieri durante un controllo notturno. Secondo quanto ricostruito, avrebbero costretto due uomini del luogo a salire su un’auto sotto la minaccia di un coltello. Il controllo notturno e l’arresto Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione è scattata durante un servizio perlustrativo notturno in via Lauricella, a Ravanusa. I militari hanno fermato un’autovettura con a bordo cinque persone: i tre indagati e due uomini del posto. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Controllata un'auto a Ravanusa con 5 persone a bordo, 2 erano state sequestrate: arrestate le altre 3

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