Recentemente, il leader del Movimento 5 Stelle ha richiesto di imporre sanzioni alla Russia, suscitando discussioni sulla posizione del partito in politica estera. Si tratta di un tema che ha da tempo rappresentato un elemento di distanza tra il Movimento e il Partito Democratico, rendendo difficile la costruzione di un’alleanza stabile tra le due forze politiche.

Che fossero i temi di politica estera il principale ostacolo per un’alleanza strutturata tra il Partito democratico e il Movimento 5 Stelle era chiaro da tempo. In particolare sull’Ucraina, a cui il Partito democratico ha sempre ribadito il sostegno dopo l’aggressione da parte della Russia, un sostegno non così certo per i 5 Stelle che anzi, negli scorsi giorni avevano addirittura parlato della possibilità di tornare al gas russo nonostante il conflitto ancora in corso. Eppure sembra che la distanza si vada accorciando, almeno ascoltando le parole del presidente di M5S Giuseppe Conte ospitato oggi alla convention per gli Stati Uniti d’Europa organizzata da +Europa dal titolo “Tutta l’Europa che manca”. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Conte adesso chiede di sanzionare la Russia. Redenzione del M5S?

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