Conflitto chiuso in 15 giorni Trump aspetta il piano dell' Iran

A un mese dall'inizio delle operazioni militari contro l'Iran, il segretario di stato degli Stati Uniti ha dichiarato che si prevede di concludere le azioni nelle prossime due settimane. Nel frattempo, l'ex presidente americano ha affermato di aspettare il piano dell’Iran per risolvere il conflitto, che si sarebbe chiuso in circa 15 giorni.

Rubio: "Dossier in arrivo, operazioni per due settimane". Il G7 Ue: de-escalation subito. Israele: "Avanti". Raid sulle centrali. L'ipotesi: armi per Kiev in Medioriente A un mese esatto dall'inizio della guerra contro l'Iran, il segretario di stato Marco Rubio assicura che gli Stati Uniti prevedono di concludere le operazioni militari nelle "prossime due settimane". Mentre Donald Trump si prende altro tempo per dare una chance alla diplomazia con una nuova sospensione degli attacchi contro le infrastrutture energetiche del nemico. In queste ore, gli Usa attendono la risposta di Teheran al loro piano di pace: secondo Cbs il... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Conflitto chiuso in 15 giorni". Trump aspetta il piano dell'Iran Articoli correlati I 15 punti del piano Trump e le 5 proposte dell'Iran: cosa succede al negoziatoLa trattativa tra Washington e Teheran esiste, ma resta indiretta, frammentata e soprattutto opaca. Iran, Trump propone piano: 15 punti per chiudere la guerra(Adnkronos) – Cessate il fuoco per un mese e un piano di 15 punti per costruire l'accordo. Conflitto in Iran, Sanchez risponde a Trump: “La Spagna dice no alla guerra” Contenuti utili per approfondire Conflitto chiuso Discussioni sull' argomento La portavoce della Casa Bianca: Se Teheran non vuole negoziare sarà l' inferno; Borse europee, in fumo 1.700 miliardi dall'inizio del conflitto in Medioriente; Stretto di Hormuz aperto a navi non ostili; Bitcoin si stabilizza sopra i 71.000 dollari mentre il petrolio scende sotto i 100 dollari dopo che gli Stati Uniti hanno elaborato un piano di pace iraniano in 15 punti. USA e Israele non stanno raggiungendo nessun obiettivo strategico con l'Iran. Hormuz è ancora chiuso, l'Iran ha alzato l'asticella della guerra all'economia globale, il regime è radicalizzato. Da @Ivan_Grieco un confronto sul conflitto e non solo: youtube.com/ x.com L'Iran ribadisce: lo stretto Hormuz è chiuso a Usa e Israele e ad altri Paesi che in qualsiasi modo partecipano all’attacco contro di noi. Il Primo Ministro spagnolo, Pedro Sánchez, descrive l’attuale conflitto in Medio Oriente come peggiore di quello in Iraq del 20 - facebook.com facebook