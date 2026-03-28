Confindustria ora è molto arrabbiata col governo

Durante un incontro con il ministro Giorgetti, rappresentanti di Confindustria hanno espresso il loro disappunto riguardo alle recenti decisioni del governo. La discussione si è concentrata su una promessa fatta in passato che, a loro avviso, non è stata mantenuta. La questione ha portato i rappresentanti dell’associazione a manifestare chiaramente il loro malcontento, evidenziando le tensioni tra le parti.

E lo ha fatto presente in un incontro col ministro Giorgetti: c'entra una promessa che il governo si è rimangiato, addirittura due volte Sabato durante un incontro organizzato dal think tank The European House Ambrosetti a Villa d’Este, a Cernobbio, sul lago di Como, c’è stato un notevole battibecco tra Confindustria, la più importante associazione italiana delle imprese, e il governo italiano, rappresentato dal ministro dell’Economia Giancarlo Giogetti. Al centro della polemica c’è una decisione presa dal governo venerdì, quando il consiglio dei Ministri ha annunciato a sorpresa il sostanziale depontenziamento di una serie di incentivi fiscali molto apprezzati dalle aziende, quelli del cosiddetto programma Transizione 5. 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Confindustria ora è molto arrabbiata col governo Articoli correlati Short track: Fontana quarta nei 1000 dopo un contatto | Lei: «Sono molto arrabbiata, la cinese mi ha sportellato alla grande»McGrath inforca, quindi l'oro alla svizzero Meillard, argento all'austriaco Gstrein, bronzo al norvegese Kristoffersen. “Il partito dei magistrati non esiste. Ora dialogo col governo”. Parla il procuratore D’Amato (MI)"Pronti a collaborare per riformare davvero la giustizia" dice al Foglio l'esponente di spicco di Magistratura indipendente. Tutto quello che riguarda Confindustria ora è molto arrabbiata... Temi più discussi: Confindustria: nel 2026 Pil al ribasso (+0,5%) se il conflitto termina ora; Conflitto in Medio Oriente, l’allarme di Confindustria: nel 2026 Pil a -0,7%. Con petrolio +90% e gas +50% l’Italia è tra i più esposti allo shock energetico; La sfida delle imprese italiane nella piazza d’Europa. Anghileri (Confindustria): Non chiediamo scorciatoie, ma condizioni per competere; Guerra in Medio Oriente, dazi e incertezza, Confindustria avverte: nel 2026 c'è rischio recessione. Confindustria: «Tagli ai fondi Transizione 5.0, imprese penalizzate». Il governo avvierà un tavoloIl decreto fiscale del 27 marzo «taglio del 65% del credito d'imposta 5.0 e penalizza le imprese», secondo Confindustria. Il governo intende avviare un tavolo con le categorie produttive ... msn.com La rabbia di Confindustria per i tagli del governo agli incentivi di Transizione 5.0. Lesa la fiduciaL'esecutivo disponibile a un tavolo, ma c'è il nodo delle risorse. La guerra piomba su conti e Pil, per Giorgetti possiamo assorbire ... huffingtonpost.it Una nuova indagine - di Deloitte e Bdi, la Confindustria tedesca - mostra che sempre più aziende valutano di spostare impianti e investimenti oltre i confini nazionali per ridurre i rischi. L'articolo di Pierluigi Mennitti ( @_alexanderplatz) x.com ÈTv Marche. . Ancona 2028, Mingarelli (Confindustria): "Cultura e 'saper fare', imprese protagoniste". - facebook.com facebook