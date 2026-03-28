Confindustria contro il Dl Fisco | Penalizza imprese minata fiducia

Confindustria critica il decreto fiscale pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, ritenendo che introduca disposizioni penalizzanti per le imprese che hanno prenotato il credito d’imposta 5. La confederazione sostiene che le nuove norme possano danneggiare le aziende e minare la fiducia nel sistema fiscale. La posizione è stata comunicata attraverso una nota ufficiale, senza ulteriori commenti pubblici da parte delle parti coinvolte.