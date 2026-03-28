Confindustria contro il Dl Fisco | Penalizza imprese minata fiducia
Confindustria critica il decreto fiscale pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, ritenendo che introduca disposizioni penalizzanti per le imprese che hanno prenotato il credito d’imposta 5. La confederazione sostiene che le nuove norme possano danneggiare le aziende e minare la fiducia nel sistema fiscale. La posizione è stata comunicata attraverso una nota ufficiale, senza ulteriori commenti pubblici da parte delle parti coinvolte.
(Adnkronos) – ''Il decreto fiscale pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale introduce disposizioni molto penalizzanti per le imprese che hanno effettuato la prenotazione del credito d’imposta 5.0 tra il 7 e il 27 novembre 2025. Il testo prevede un taglio del 65% del credito d’imposta richiesto. La misura inoltre esclude gli investimenti in fonti di energia. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
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