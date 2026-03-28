Comunali a Venezia Terra e Acqua punta sulle competenze complementari

Sabato mattina, Marco Gasparinetti ha annunciato quattro candidati consiglieri di Terra e Acqua, lista civica che sostiene la candidatura di Andrea Martella a sindaco di Venezia. Gasparinetti ha descritto i profili come complementari e in grado di offrire risposte alle esigenze della città. La presentazione si è svolta in occasione delle prossime elezioni comunali in città.

Marco Gasparinetti ha presentato a Mestre quattro candidati consiglieri della civica a sostegno di Andrea Martella nella corsa a sindaco di Venezia «Profili tra loro complementari in grado di dare risposte». Così, sabato mattina, Marco Gasparinetti ha presentato quattro candidati consiglieri di Terra e Acqua, lista civica che sostiene la corsa di Andrea Martella a prossimo sindaco di Venezia. Sono Sara Cordella, Massimo Visman, Carla Garozzo e Linda Armano, annunciati all'Emeroteca di Mestre, alla presenza del senatore Dem. Profili con competenze differenti ma in stretto dialogo tra loro, “attinti” dal mondo accademico, delle professioni, dell'arte. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Comunali a Venezia, Terra e Acqua punta sulle competenze complementari Articoli correlati Leggi anche: Resistere Veneto correrà a Venezia: ipotesi di accordo con Terra&Acqua De Nora punta sulle batterie, accordo sulle tecnologie del litioL’industria milanese annuncia la partnership strategica con Reed advanced materials. Tutti gli aggiornamenti su Comunali a Venezia Terra e Acqua punta... Temi più discussi: Ufficiale: Terra&Acqua sosterrà Andrea Martella. Lavoreremo insieme; Incontro di presentazione del Servizio Civile; Venezia, il gruppo Terra&Acqua sosterrà Andrea Martella alle comunali: Scelta corale; Venezia, Terra e Acqua si schiera con Martella: decisione condivisa dalla base. Referendum, Venezia isola del No. Bellomo: «Le Comunali? Un'altra partita ma il risultato è incoraggiante»VENEZIA - Il Sì vince in Veneto e in provincia, il No si prende Venezia. Un dato, quello lagunare, che per forza di cose non può che far pensare anche ... ilgazzettino.it Ufficiale: Terra&Acqua sosterrà Andrea Martella. «Lavoreremo insieme»Nel secondo turno di votazioni interne per ratificare l'alleanza, aumentano i favorevoli all'accordo. Gasparinetti: «Confronto lungo e necessario, per noi non è il candidato del Pd». La coalizione si ... veneziatoday.it Dal referendum Giustizia alle comunali, il Patto per Avezzano lancia la sfida e attacca Di Pangrazio - facebook.com facebook Nidi d'infanzia comunali, aperte le iscrizioni: come presentare la domanda - x.com