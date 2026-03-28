Compleanno di Cremonini | il video della festa

Durante i festeggiamenti per il compleanno di Cremonini sono stati condivisi online alcuni video della serata. Tra gli ospiti presenti ci sono stati anche Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello, insieme ad altri amici del cantante. Le immagini mostrano momenti di allegria e convivialità, con partecipanti che si sono scambiati abbracci e risate durante l’evento. La festa si è svolta in un’atmosfera informale e festosa.

Anche il grande amico Valentino Rossi con Francesca Sofia Novello tra i tanti amici che hanno abbracciato Cesare per i suoi 46 anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Compleanno di Cremonini: il video della festa Articoli correlati Leggi anche: Cesare Cremonini, compleanno in studio di registrazione e la volata verso il tour dei record Nathan e il suo primo compleanno senza bimbi, a Pamoli una festa per il papà della famiglia neoruraleNel manifesto che annuncia la festa di compleanno di Nathan si parla di “un grande uomo e un grande padre di famiglia” invitando a portare “i vostri... Valentino Rossi, sono 46 + 1. Che compleanno per il tranviere più famoso del mondo Approfondimenti e contenuti su Compleanno di Cremonini il video della... Temi più discussi: Cesare Cremonini, compleanno in studio di registrazione e volata verso il tour dei record; Cesare Cremonini compie gli anni, il regalo speciale della fidanzata Caterina Licini: La cosa più bella mai vista; Buon compleanno Cesare Cremonini, 46 canzoni per rendergli omaggio; Compleanni Famosi 27 Marzo. Cesare Cremonini, compleanno in studio di registrazione e la volata verso il tour dei recordL’artista bolognese ha compiuto 46 anni e sta per tornare in tour nei luoghi simbolo in Italia. Un viaggio fra i grandi successi: da 50 Special a San Luca e Aurore Boreali. Già 900mila i biglietti ven ... msn.com I 46 anni di Cremonini, il regalo del secolo della compagna Caterina e gli auguri di Jovanotti: «Che numero!»Il 46, per Cesare Cremonini, non è mai stato solo un numero. È un segno che ritorna, un filo che tiene insieme musica e amicizie, memoria e presente. 46 è il numero di gara di Valentino Rossi, suo gra ... msn.com Al compleanno di Cesare Cremonini! #valentinorossi #cremonini #vr46 #motogp #musica #cesarecremonini - facebook.com facebook Cesare Cremonini compie gli anni, il regalo speciale della fidanzata Caterina Licini: "La cosa più bella mai vista" x.com