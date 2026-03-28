I carabinieri di Portomaggiore hanno disposto i domiciliari e l’installazione del braccialetto elettronico per un individuo accusato di aver commesso reati ai danni di minori. L’attività di controllo del territorio continua senza interruzioni, con l’obiettivo di mantenere la sicurezza e prevenire ulteriori comportamenti illeciti nella zona.

Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio da parte dei carabinieri di Portomaggiore, volta a garantire una costante cornice di sicurezza e legalità a favore della cittadinanza. Proprio grazie a questa capillare vigilanza, nel tardo pomeriggio di venerdì 27, i carabinieri di Argenta e Migliarino hanno individuato e tratto in arresto due soggetti sottoposte a misure restrittive. In particolare i carabinieri di Argenta hanno rintracciato un 35enne del posto. L'uomo era destinatario di un’ordinanza di misura cautelare emessa dal tribunale di Vicenza per reati commessi in danno di minori tra il 2021 e il 2024 in quella provincia. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

© Ferraratoday.it - Commette reati ai danni di minori: scattano i domiciliari e braccialetto elettronico

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