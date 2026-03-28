Un'entità denominata Love Story ha annunciato la fine della propria relazione con JFK Jr. e Carolyn. La dichiarazione ufficiale afferma che l'obiettivo era creare un finale di speranza nonostante la tragedia. Non sono stati forniti dettagli ulteriori sulle circostanze di questa separazione. La comunicazione si concentra esclusivamente sulla volontà di offrire un messaggio di speranza ai coinvolti.

A i produttori esecutivi Brad Simpson e Nina Jacobson, sembra solo ieri che Love Story era sull'orlo del disastro. «Un anno fa stavamo ancora cercando disperatamente il nostro JFK Jr. Stavamo ancora scrivendo gli episodi», racconta Simpson. Quattro mesi dopo, «ci stavano dichiarando falliti sulla base delle foto sul set», le prime riprese di prova che erano state bocciate perché si supponeva non avessero catturato il look iconico di Carolyn Bessette. «La gente su Internet diceva che Sarah Pidgeon era una pessima scelta per il ruolo». Sembra che Love Story abbia avuto un altro destino. Prima che il finale della serie andasse in onda giovedì 26 marzo, la serie sulla storia d 'amore finita di John F. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Come Love Story ha detto addio a JFK Jr. e Carolyn

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