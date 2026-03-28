Come ha fatto il Como a scalare l' Italia senza essere italiano

Da gazzetta.it 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un piccolo club, inizialmente utilizzato come set televisivo, è riuscito a emergere fino a raggiungere la massima serie del calcio italiano. La squadra ha conquistato la promozione in Serie A e si è mantenuta tra le prime posizioni del campionato, nonostante le difficoltà di una realtà non italiana. La loro presenza nel massimo campionato nazionale ha attirato l’attenzione di media e tifosi.

Sette anni fa, nella primavera del 2019, il Como, rifondato dopo un fallimento, primeggiava in Serie D. Lo allenava Marco Banchini, oggi alla Sanremese, sempre in D, e i giocatori di punta erano Silvano Raggio Garibaldi, un centrocampista di scuola Genoa, e il centravanti Alessandro Gabrielloni, ancora oggi in orbita Como, in prestito alla Juve Stabia in B. Un nome famoso c’era e occupava la postazione di direttore sportivo: Roberto Pruzzo, ex bomber di Genoa e Roma. Nell’aprile del 2019, il Como venne acquistato da una società inglese con proprietà indonesiana, riconducibile ai fratelli Robert Budi Hartono e Michael Bambang Hartono, padroni di un impero fondato sul tabacco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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