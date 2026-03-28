Un esponente del Movimento 5 Stelle ha chiesto l'adozione immediata di un decreto per sbloccare i fondi destinati al recupero degli animali coinvolti nei combattimenti. L'intervento si concentra sulla necessità di intervenire rapidamente per garantire assistenza e recupero degli animali sfruttati in queste pratiche illecite, sottolineando che anche loro hanno diritto a una seconda possibilità.

Tempo di lettura: 2 minuti «Gli animali impiegati nei combattimenti vengono piegati alla violenza, ma possono e devono avere una seconda possibilità. Avviarli a un percorso di recupero comportamentale significa restituire loro rispetto e cura e la possibilità di una nuova vita in famiglia. Per questo, è fondamentale che il decreto attuativo del ministero del Lavoro arrivi quanto prima. Abbiamo stanziato risorse importanti, ma senza gli strumenti operativi il nostro lavoro non è ancora terminato». A dirlo è la senatrice del Movimento 5 Stelle, Anna Bilotti, in occasione dell’incontro organizzato da Humane Worlds for Animals e Fondazione Cave Canem dal titolo “Combattimento tra cani: fondo per il recupero comportamentale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Combattimenti tra cani, Bilotti (M5S): “Subito decreto che sblocchi i fondi per garantire il recupero degli animali”

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