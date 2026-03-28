Colletta alimentare a sostegno della mensa della solidarietà | il grande cuore degli agrigentini

Oggi si è svolta una raccolta alimentare a favore della mensa della solidarietà, un evento che si ripete nel tempo e vede la partecipazione degli abitanti della zona. La giornata ha visto la distribuzione di generi alimentari donati dalla comunità, con l’obiettivo di sostenere le persone in difficoltà. La manifestazione si inserisce nel calendario delle iniziative di solidarietà promosse nel territorio.

Colletta alimentare, stamani, a sostegno della mensa della solidarietà, un appuntamento ormai consolidato che continua a testimoniare la generosità degli agrigentini. L’iniziativa è stata organizzata dai ragazzi di Gioventù Nazionale, con il supporto di Fratelli d’Italia, e ha permesso di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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