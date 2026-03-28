codice cun obbligatorio nella fattura elettronica dei prodotti alimentari

Da oggi è obbligatorio inserire il codice Cun nelle fatture elettroniche per i prodotti alimentari, una novità introdotta per aumentare la trasparenza nelle filiere agroalimentari. Questa disposizione mira a migliorare il tracciamento dei prodotti e a influire sulla formazione dei prezzi nel settore. La normativa riguarda tutte le fatture elettroniche relative ai beni alimentari, con l’obiettivo di rendere più chiara la gestione delle transazioni commerciali.

Nel percorso di rafforzamento della trasparenza lungo le filiere agroalimentari, entra in vigore una novità destinata a incidere sulle dinamiche di formazione dei prezzi: l’obbligo di inserire il codice Cun nelle fatture elettroniche per i prodotti alimentari. Codice Cun sulla fattura elettronica: cos’è. Il codice Cun è un identificativo univoco associato ai prodotti monitorati dalle Commissioni uniche nazionali (Cun). Queste commissioni operano sotto la supervisione del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e hanno il compito di stabilire i prezzi di riferimento per le compravendite tra i vari attori della filiera, come allevatori, aziende di trasformazione e grande distribuzione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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