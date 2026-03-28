Codegoni-Basciano | inediti aggiornamenti Dove andrà a vivere lei

Nuovi sviluppi nella vicenda tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni: il tribunale ha revocato il braccialetto elettronico dell’uomo, e Sophie si trasferirà a circa 300 metri dalla sua ex. La decisione si inserisce in un quadro di aggiornamenti legali e di cambiamenti nelle misure restrittive adottate. La questione della collocazione abitativa della donna ha attirato l’attenzione in queste ultime ore.

Alessandro Basciano, revocato il braccialetto elettronico: Sophie andrà a vivere a 300 metri dall’ex. Cosa è emerso nelle ultime ore. Negli ultimi mesi, la storia tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni ha smesso di essere una favola patinata da social per trasformarsi in qualcosa di molto più complesso, umano e – per certi versi – sorprendente. Dopo la nascita della loro primogenita, che aveva fatto sognare i fan con immagini di famiglia perfetta, la separazione ha segnato un cambio di rotta netto, ma non necessariamente definitivo nel significato più profondo delle loro vite. Leggi anche Gionny Scandal, il rapper dall’anima dolce lascia il GF VIP La fine della relazione non è arrivata come un fulmine a ciel sereno per chi osservava con attenzione. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Codegoni-Basciano: inediti aggiornamenti. Dove andrà a vivere lei Articoli correlati Caso Basciano, chiesto il processo per stalking a Sophie CodegoniAlessandro Basciano rischia il processo per presunto stalking ai danni di Sophie Codegoni. “Stanno insieme”. Alessandro Basciano, nuova fidanzata famosa dopo Sophie CodegoniDopo mesi segnati da processi, accuse incrociate e lacrime esibite davanti alle telecamere, Alessandro Basciano sembra aver deciso di voltare pagina... Contenuti utili per approfondire Codegoni Basciano inediti aggiornamenti... Discussioni sull' argomento Stop al braccialetto elettronico per Alessandro Basciano, revocato dopo il trasloco di Sophie Codegoni; Alessandro Basciano, il giudice non cambia idea: resta il braccialetto elettronico | Ecco perché. Basciano, revocato il braccialetto: decisiva la scelta di Codegoni di trasferirsi a 300 metri dall’exIl giudice revoca il braccialetto elettronico a Basciano: la scelta di Sophie Codegoni di abitare vicino all’ex compagno cambia le condizioni che avevano ... fanpage.it Alessandro Basciano ottiene revoca del braccialetto dopo trasferimento CodegoniRevocato il braccialetto elettronico ad Alessandro Basciano: cosa è cambiato Alessandro Basciano non dovrà più indossare il braccialetto elettronico. assodigitale.it Nuovo capitolo giudiziario nella vicenda tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. A sei mesi dall’inizio della misura cautelare, il giudice ha disposto la revoca del braccialetto elettronico per il dj. Secondo quanto appreso da Fanpage.it, la decisione arriva - facebook.com facebook