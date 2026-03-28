Dopo aver vinto il match a Miami, la tennista ha partecipato a una conferenza stampa, creando un momento divertente che ha attirato l’attenzione. Con questa vittoria, ha assicurato il posto in finale al Miami Open.

"> Coco Gauff avanza alla finale del Miami Open. Coco Gauff ha offerto una delle sue performance più convincente della stagione, conquistando un posto nella finale del Miami Open. La giovane tennista americana ha dominato Karolina Muchova nelle semifinali, portando a casa una vittoria netta con il punteggio di 6-1, 6-1. Questo risultato sottolinea la crescente fiducia di Gauff, specialmente in un torneo che si svolge sul suo terreno di casa, dove il supporto del pubblico è sempre palpabile. Con questa vittoria convincente, Gauff si prepara ora per una sfida emozionante contro la numero uno del mondo, Aryna Sabalenka, in una finale che promette di essere ricca di emozioni e colpi di scena. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Coco Gauff ruba la scena con un divertente momento in conferenza stampa dopo la vittoria a Miami.

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