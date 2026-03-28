Cna Pisa e Lucca verso la fusione

Le direzioni delle CNA di Pisa e Lucca hanno deciso di unire le loro strutture attraverso un percorso di fusione. Entrambe le associazioni hanno approvato all’unanimità questa scelta e incaricato i rispettivi Presidenti e Direttori di preparare un progetto dettagliato. Il documento sarà poi sottoposto al voto finale dei membri delle due organizzazioni.

Pisa, 28 marzo 2026 - Le direzioni delle CNA territoriali di Pisa e Lucca hanno approvato all’unanimità l’avvio di un percorso finalizzato alla fusione tra le due associazioni, conferendo mandato ai rispettivi Presidenti e Direttori di predisporre un progetto da sottoporre poi al voto finale. La decisione rappresenta una scelta di responsabilità nei confronti delle imprese e degli artigiani associati, in un contesto economico e produttivo in continua evoluzione che richiede strutture sempre più solide, qualificate e capaci di accompagnare lo sviluppo. L’obiettivo è quello di costruire un’unica realtà associativa più forte, in grado di... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cna Pisa e Lucca verso la fusione Articoli correlati Leggi anche: Mps-Mediobanca, rotta verso la fusione Sport e impresa binomio doc. Le eccellenze femminili insieme a Cna LuccaCosa unisce la precisione di un tiro da medaglia mondiale alla guida di un’azienda di successo? La risposta risiede nel talento e nella... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Cna Pisa Temi più discussi: Convegno sul ’fine vita’. La Cna consulta gli esperti; Così in Toscana le imprese straniere salvano il tessuto produttivo; Menu tipici in 28 ristoranti per festeggiare il Capodanno Pisano; L'alabastro e il futuro delle imprese. Cambiamenti, vince l’innovazione. Cna premia le idee dei giovani. Medaglia ex aequo per Pisa e LuccaFluid Wire Robotics ed EP Eco Planning – Future of Fashion sono le migliori startup nate dopo il 1 gennaio 2021 nei territori di Pisa e Lucca. Il riconoscimento è arrivato ieri mattina nel corso della ... lanazione.it Convegno sul ’fine vita’. La Cna consulta gli espertiUn convegno sul fine vita in programma sabato alle 9,30 all’Autorità portuale organizzato da Cna Pensionati provinciale insieme a quella di Lucca Pisa e Livorno, in collaborazione con il Comitato dell ... lanazione.it >>>Lunedì 30 marzo, dalle 14:30 nella sede di CNA Pisa, l’evento “Human Valor – Maestri di Domani”, - facebook.com facebook