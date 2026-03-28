Cna Pisa e Lucca verso la fusione

Da lanazione.it 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le direzioni delle CNA di Pisa e Lucca hanno deciso di unire le loro strutture attraverso un percorso di fusione. Entrambe le associazioni hanno approvato all’unanimità questa scelta e incaricato i rispettivi Presidenti e Direttori di preparare un progetto dettagliato. Il documento sarà poi sottoposto al voto finale dei membri delle due organizzazioni.

Pisa, 28 marzo 2026 - Le direzioni delle CNA territoriali di Pisa e Lucca hanno approvato all’unanimità l’avvio di un percorso finalizzato alla fusione tra le due associazioni, conferendo mandato ai rispettivi Presidenti e Direttori di predisporre un progetto da sottoporre poi al voto finale. La decisione rappresenta una scelta di responsabilità nei confronti delle imprese e degli artigiani associati, in un contesto economico e produttivo in continua evoluzione che richiede strutture sempre più solide, qualificate e capaci di accompagnare lo sviluppo. L’obiettivo è quello di costruire un’unica realtà associativa più forte, in grado di... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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