Nella notte, sconosciuti hanno tentato di incendiare l'auto di una donna, parcheggiata davanti al portone di casa a Lecce. Claudio Stefanazzi ha riferito che si tratta dell'ennesima intimidazione subita nei suoi confronti. L'episodio è stato segnalato alle forze dell'ordine.

«Nella scorsa notte sconosciuti hanno cercato di incendiare la macchina di mia moglie, parcheggiata dinnanzi al portone di casa» a Lecce. «La macchina è stata cosparsa di benzina e accanto alla stessa è stato rinvenuto un innesco bruciato. È l'ennesimo atto intimidatorio compiuto ai miei danni. Credo sia il momento di fare seriamente qualcosa». La denuncia è del deputato salentino del Partito Democratico, Claudio Stefanazzi. L'auto del parlamentare era parcheggiata vicino a quella della moglie. E sulla vicenda sta indagando la Digos. «Sono 2 anni che denuncio, settimanalmente ormai, la recrudescenza del fenomeno criminale nella provincia di Lecce - sottolinea Stefanazzi -. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Claudio Stefanazzi: «Nella notte hanno cercato di dare fuoco all'auto di mia moglie. Ennesima intimidazione ai miei danni»

Articoli correlati

Claudio Stefanazzi: «Nella notte hanno cercato di dare fuoco all'auto di mia moglie»«Nella scorsa notte sconosciuti hanno cercato di incendiare la macchina di mia moglie, parcheggiata dinnanzi al portone di casa» a Lecce.

Leggi anche: Nella notte di fuoco distrutte tre auto: danni anche a facciata e infissi di un edificio

Contenuti e approfondimenti su Claudio Stefanazzi

Argomenti discussi: Referendum, Stefanazzi (PD): Sorpreso da parole D’Attis. Accettare voto e fidarsi del sistema.

Nuovo atto intimidatorio contro l’onorevole Stefanazzi, questa volta presa di mira l’auto della moglieLECCE – Nuove minacce al deputato del Partito Democratico Claudio Stefanazzi. ma stavolta indirizzate alla moglie. Nella scorsa notte, ignoti hanno cercato di ... corrieresalentino.it

Atto intimidatorio contro l’On.le Stefanazzi, cosparsa di benzina l’auto della moglieIl deputato PD attacca il Viminale, Basta silenzi da Piantedosi, la criminalità in provincia è fuori controllo ... leccenews24.it