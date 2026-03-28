Negli ultimi due anni, la città metropolitana ha destinato circa 500 mila euro a sagre ed eventi senza bandi pubblici. Da un lato, sono stati pubblicati bandi con criteri rigorosi per festività come Natale e Pasqua, mentre dall’altro sono stati concessi finanziamenti diretti per manifestazioni e carnevali senza trasparenza evidente. Questa differenza di approccio ha suscitato preoccupazioni sulla gestione delle risorse pubbliche.

"Un’amministrazione che viaggia a due velocità: da una parte bandi pubblici con criteri stringenti per Natale e Pasqua, dall’altra una pioggia di finanziamenti diretti per sagre e Carnevali gestiti fuori da ogni evidenza pubblica”. È la denuncia di Antonino Randazzo e Fabio Giambrone, consiglieri metropolitani di M5S e Avs, che hanno analizzato i dati sulle compartecipazioni erogate dalla Città metropolitana tra il 2024 e l’inizio del 2026. Dall'accesso agli atti effettuato dai consiglieri, emerge un impegno di spesa di quasi mezzo milione di euro (496.533,10 precisamente). “Il dato che salta all’occhio non è solo l’entità della cifra, ma la modalità con cui viene erogata,” spiega Randazzo e Giambrone. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Città metropolitana, quasi 500 mila euro per sagre ed eventi in 2 anni senza bandi: "Poca trasparenza"

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