Ciclone Harry il Consiglio dei ministri impugna la legge che prevede oltre 40 milioni di ristori

Il Consiglio dei ministri ha deciso di impugnare la legge approvata dall’Assemblea regionale siciliana, che prevedeva uno stanziamento di 40,8 milioni di euro per i ristori a seguito degli eventi meteorologici avvenuti tra il 19 e il 21 gennaio 2026. La decisione è stata presa nella tarda serata di ieri e riguarda gli interventi urgenti per far fronte ai danni causati dal ciclone Harry.

Per il Cdm alcune disposizioni, eccedendo dalle competenze statutarie, violerebbero l’articolo 117 della Costituzione e la normativa statale in materia di previdenza sociale e tutela della concorrenza. La Regione: "Problema legato al Durc, non all'impianto complessivo". Bevilacqua e Di Paola (M5S): "Atto gravissimo, ecco le emergenze per la Meloni" Il Consiglio dei ministri, nella tarda serata di ieri, ha impugnato la legge “Interventi urgenti per far fronte ai danni causati dagli eventi meteo avversi dei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026” approvata dall'Assemblea regionale siciliana che stanziava 40,8 milioni di euro per i ristori alle imprese colpite dal ciclone Harry. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Ciclone Harry, il Consiglio dei ministri impugna la legge che prevede oltre 40 milioni di ristori Articoli correlati Maltempo, il Consiglio dei ministri impugna la legge sui ristori: stop ai 40,8 milioni per il ciclone HarryLa decisione del Governo riguarda la norma approvata dall’Ars per le imprese colpite lungo la costa jonica. Il Consiglio dei ministri impugna la legge sui ristori per i danni del ciclone Harry“Dopo il sonoro schiaffone con cui in massa i siciliani hanno detto No alla riforma della Giustizia salva-casta, ieri in Cdm il governo ha pensato... Altri aggiornamenti su Ciclone Harry Temi più discussi: Ciclone Harry, il Consiglio dei Ministri impugna la legge dell'Ars che stanziava gli aiuti; Corteo Coldiretti, le garanzie del Consiglio: copertura totale dei danni del Ciclone Harry - L'Unione Sarda.it; Cagliari, corsa contro il tempo per mappare i danni post-Harry: segnalazioni entro il 18 marzo 2026; Durc e balneari, il Consiglio dei Ministri impugna i ristori per il ciclone Harry votati dall'Ars. Ciclone Harry, dal Consiglio dei Ministri arriva un brusco stop alla legge regionaleCiclone Harry, dal Consiglio dei Ministri arriva un brusco stop alla legge regionale. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli af ... itacanotizie.it Impugnativa Cdm su legge ristori per il ciclone Harry, Dipasquale (PD): due Governi che non comunicano, Schifani ai titoli di codaSiamo davanti ad un clamoroso paradosso. C’è una totale assenza di comunicazione tra i governi regionale e nazionale, targati entrambi centrodestra, e a farne le spese sono i siciliani che assistono ... strettoweb.com Il governo impugna la legge regionale sugli aiuti dopo il Ciclone Harry #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook