Choc Tiger Woods | la sua auto si ribalta lui viene arrestato per guida in stato di ebbrezza

Lunedì mattina, un noto golfista è stato protagonista di un incidente in auto in Florida, che ha portato al suo arresto per guida sotto l’effetto di alcol. Dopo essere stato fermato, è stato portato in commissariato e rilasciato successivamente con una cauzione. L’incidente ha attirato l’attenzione sui media locali e nazionali.

Tiger Woods è stato coinvolto in un incidente d’auto in Florida e poi arrestato per guida in stato di ebbrezza (poi rilasciato sotto cauzione). A comunicarlo è stato l’ufficio dello “ sceriffo ” della contea di Martin ai media, secondo cui l’incidente, con il ribaltamento della sua auto, è avvenuto non lontano da dove vive il campione di golf, a Jupiter Island. Secondo una fonte citata da CBS 12 non ci sono stati feriti gravi. La sua auto si è ribaltata e la polizia ha svolto i dovuti rilievi per capire meglio la dinamica dell’accaduto. Il golfista sarebbe stato sotto l’effetto di “qualche tipo di farmaco o droga” al momento dell’intervento dei soccorsi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Choc Tiger Woods: la sua auto si ribalta, lui viene arrestato per guida in stato di ebbrezza Articoli correlati Tiger Woods si ribalta con l'auto. Arrestato per guida in stato di ebbrezzaIl campione di golf Tiger Woods è rimasto coinvolto in un incidente stradale con ribaltamento a Jupiter Island, in Florida ed in seguito arrestato... Golf, Tiger Woods si ribalta con la sua auto e viene poi arrestato in FloridaNuovi guai per Tiger Woods, protagonista di un incidente stradale avvenuto a Jupiter Island, in Florida. Tutto quello che riguarda Choc Tiger Woods Argomenti discussi: Tiger Woods arrestato e incriminato per guida in stato di ebbrezza dopo un incidente in Florida. Tiger Woods, il campione di golf rilasciato dopo l'arresto per guida in stato di ebbrezza(LaPresse) Tiger Woods è stato rilasciato dal carcere dello sceriffo della contea di Martin, in Florida. Il campione di golf era stato arrestato per ... stream24.ilsole24ore.com Paura per Tiger Woods. La leggenda del golf si ribalta con l'auto: le condizioni e cosa è successoSono ore di apprensione per il campione classe '75, rimasto coinvolto in un sinistro nei pressi della propria abitazione in Florida ... tuttosport.com