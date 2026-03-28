Un aggiornamento sulle trattative di mercato dell’Inter: l’attenzione si concentra su Manu Kone, considerato un elemento chiave per l’acquisto. La Roma potrebbe decidere di vendere il centrocampista francese per motivi legati al bilancio, mentre Cristian Chivu continua a monitorare da vicino la situazione. La trattativa resta aperta e in evoluzione.

La Roma potrebbe ‘sacrificare’ il francese per ragioni di bilancio Manu Kone è sempre in cima ai pensieri di Cristian Chivu. Il tecnico dell’ Inter intende cambiare modulo nella prossima stagione, dal 3-5-2 al 3-4-2-1 se non addirittura a un 4-2-3-1. Indispensabile in ogni caso l’acquisto di un grande mediano: in tal senso il preferito resta il francese della Roma. Dopo il no della scorsa estate a un’offerta poco superiore ai 30 milioni, stavolta il club giallorosso potrebbe spalancare un portone alla cessione dell’ex Borussia M’Gladbach. A maggior ragione se Gasperini non dovesse raggiungere il traguardo Champions, anche se il ‘sacrificio’ di Kone potrebbe esserci a prescindere visto che i Friedkin devono raggranellare un centinaio di milioni entro il 30 giugno per rispettare il Settlement agreement concordato con l’ UEFA. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Chivu pensa sempre a Kone: la ‘chiave’ dell’Inter per chiudere l’affare

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