A Ravenna, un uomo condannato per lesioni personali è stato arrestato dalla polizia. L’uomo, che doveva scontare una pena di sei mesi, era stato riconosciuto e fermato in seguito a una richiesta di aiuto rivolta alle forze dell’ordine. In precedenza, aveva commesso reati ai danni della figlia dell’ex compagna.

È stato tratto in arresto un uomo destinatario di un ordine di carcerazione a seguito di una lite avvenuta presso la stazione ferroviaria di Ravenna. L’uomo, coinvolto in un episodio di lesioni personali ai danni della figlia minore della sua ex compagna, è stato identificato dalla Polizia di Stato nella serata del 27 marzo e condotto in carcere per scontare 6 mesi di detenzione, come disposto dal Tribunale ordinario di Ravenna. Il controllo e la scoperta dell’ordine di carcerazione Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto in seguito a un intervento richiesto al numero di emergenza 112 per una lite tra due persone nei pressi della stazione ferroviaria. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Chiede aiuto alla polizia a Ravenna e viene arrestato, aveva compiuto reati sulla figlia dell'ex compagna

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