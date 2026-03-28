Chiara Mansi ha denunciato di essere stata esclusa da un centro specializzato di Viterbo senza aver ricevuto una visita medica, nonostante avesse richiesto assistenza per disturbi alimentari. La sua vicenda si sviluppa attraverso scambi di email e comunicazioni senza risposte concrete, evidenziando difficoltà nel ottenere l'accesso ai servizi sanitari richiesti. La storia si inserisce in un quadro di criticità nei percorsi di cura per le persone affette da queste condizioni.

La 25enne viterbese racconta del rifiuto ricevuto nel territorio senza un controllo clinico: "Mi hanno messo un muro davanti. Costretta a curarmi a Roma, lontano da casa" La storia di Chiara Mansi è il racconto di una battaglia contro un muro di gomma, un muro fatto di mail e silenzi. La giovane viterbese, 25 anni, combatte contro un disturbo del comportamento alimentare e da mesi attende di poter entrare in un percorso residenziale o in un centro diurno nella provincia di Viterbo. Tuttavia, la risposta ricevuta da un istituto del territorio ha bloccato ogni speranza di cura locale.?Chiara convive con una patologia che richiede un... 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

© Viterbotoday.it - Chiara e la lotta contro i disturbi alimentari: "Esclusa da un centro di Viterbo senza neanche una visita"

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buongiorno, ho letto che indire ha riaperto le iscrizione ai corsi Indire art.6. Sono stato esclusa da Pegaso e vorrei riprovarci. mi date info sulla classe Infanzia : orari sede esami inizio corsi .(Milano ,Pavia) ecc.Spero di avere ancora una possibilità.Ho tre annu - facebook.com facebook