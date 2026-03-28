Domenica sera su Canale 5 è andato in onda l’ultimo episodio del torneo di “Chi vuol essere milionario”. La trasmissione, condotta da un noto presentatore, ha visto la conclusione del ciclo di puntate dedicate alla competizione tra i partecipanti. La finale ha attirato un buon afflusso di pubblico televisivo, chiudendo così la programmazione dedicata a questa edizione del quiz.

Domenica 29 marzo, in prima serata su Canale 5, ultimo appuntamento con “ Chi vuol essere milionario – Il Torneo ”. Il game show condotto da Gerry Scotti, in questa edizione, ha debuttato con una nuova formula a torneo — proposta per la prima volta a livello mondiale — regalando pathos e colpi di scena fino all’ultima scalata al milione di euro. Giancarlo Scheri, direttore Canale 5: “‘ Chi vuol essere milionario’, ancora una volta, si è confermato un quiz iconico, che si è rinnovato senza perdere la propria identità. E Gerry Scotti, come sempre, ne è il cuore. La sua è una conduzione di altissimo livello, fatta di grande esperienza, chiarezza ed empatia, che sa valorizzare ogni momento del programma e il rapporto con i concorrenti. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - CHI VUOL ESSERE MILIONARIO CHIUDE: IL GRAZIE DEL DIRETTORE DI CANALE 5

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