I Gemelli di Guidonia, composti dai fratelli Pacifico, Gino ed Eduardo, sono un trio comico italiano che ha iniziato la carriera in radio e si è successivamente affermato in televisione. La loro popolarità è cresciuta anche grazie al supporto di Fiorello, che li ha sostenuti nel loro percorso professionale. Oggi rappresentano una presenza consolidata nel panorama dell’intrattenimento italiano.

Dalla radio alla tv, grazie a Fiorello e al loro incredibile talento. I Gemelli di Guidonia, ovvero i fratelli Pacifico, Gino ed Eduardo, si sono ritagliati uno spazio di tutto rispetto nel panorama comico italiano. I tre cantanti e imitatori oggi sono infatti conosciutissimi, ma quel che molti forse non ricordano è che il loro percorso è stato lungo e tortuoso. Nel 2006 sono entrati nel cast dello spettacolo teatrale È permesso? di Enrico Montesano sia come cantanti che attori. Hanno poi partecipato al programma I raccomandati e si sono esibiti alla manifestazione del Family Day. Nel 2010 sono stati ospiti fissi su Radio 2 della trasmissione Decanter in diretta da Sanremo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono i Gemelli di Guidonia e il successo grazie a Fiorello

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