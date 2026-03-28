Chi sono gli 11 calciatori di Serie A tra i 100 più preziosi al mondo | c’è una new entry

Da calcionews24.com 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel campionato di Serie A, 11 calciatori risultano tra i 100 più preziosi al mondo. La lista include anche una nuova presenza, mentre la classifica complessiva conferma la posizione del torneo come non tra i più ricchi a livello globale. La presenza di un nuovo giocatore tra i più costosi segna una novità in una stagione caratterizzata da variazioni nei valori di mercato.

Kean Milan, la clausola spaventa i rossoneri? Tare cambia obiettivo per l’attacco! Havertz verso l’addio all’Arsenal? Lui rompe il silenzio: «Qui mi sento a casa e tutti sono felici di me» Bastoni Barcellona, dalla Spagna insistono: il difensore dell’Inter ha detto sì! C’è un solo ostacolo da aggirare Samardzic Atalanta, futuro in bilico? Tra le voci per l’estate e il piano della Dea Allenamento Parma, personalizzato per Bernabé ma arrivano buone notizie per Almqvist! Como, Da Cunha ammette: «Sapevo che Fabregas sarebbe diventato un grande allenatore. Nico Paz? Credo di poter dire una cosa a nome di tutti» Infortunio Dodò, stop durante... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

chi sono gli 11 calciatori di serie a tra i 100 pi249 preziosi al mondo c8217232 una new entry
© Calcionews24.com - Chi sono gli 11 calciatori di Serie A tra i 100 più preziosi al mondo: c’è una new entry

Articoli correlati

I 10 calciatori più preziosi al mondoNessuno aveva dubbi: Lamine Yamal, fenomeno classe 2007 del Barcellona, è al primo posto tra i calciatori più prezioso al mondo secondo le...

Gli 11 sopravvissuti italiani di Crans-Montana al Niguarda: tre i più gravi. Chi sono e perché secondo i medici «per loro sarà una battaglia»Richiederanno diverse settimane «come minimo», le cure a cui sono sottoposti gli 11 italiani feriti nella strage di Crans-Montana – dove sono morte...

Altri aggiornamenti su Chi sono

Discussioni sull' argomento Chi sono gli undici campioni della storia del Napoli nel murales di Jorit: la formazione completa; Salah lascerà i Reds: sarà svincolato da giugno; TFA sostegno XI ciclo: quando viene pubblicato il bando, quali sono i requisiti di accesso e chi non svolge la preselettiva; I marcatori più anziani della Champions League: Pepe, David Luiz, Francesco Totti, Ryan Giggs, Sergio Ramos.

chi sono gli 11Chi sono gli undici campioni della storia del Napoli nel murales di Jorit: la formazione completaI calciatori scelti dai tifosi interpellati sui social da all'artista napoletano, che ha realizzato il murale nel suo caratteristico stile della tribù umana ... napolitoday.it

Trova facilmente notizie e video collegati.