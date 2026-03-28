Chi sono gli 11 calciatori di Serie A tra i 100 più preziosi al mondo | c’è una new entry

Nel campionato di Serie A, 11 calciatori risultano tra i 100 più preziosi al mondo. La lista include anche una nuova presenza, mentre la classifica complessiva conferma la posizione del torneo come non tra i più ricchi a livello globale. La presenza di un nuovo giocatore tra i più costosi segna una novità in una stagione caratterizzata da variazioni nei valori di mercato.

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