Le forze dell'ordine continuano a indagare sulla profanazione del cadavere di una giovane donna, uccisa dal suo ex compagno. La testa della vittima è stata trovata staccata dal corpo, un dettaglio che ha sollevato diverse ipotesi tra cui quella di un gesto compiuto da una persona con problemi mentali o da un gruppo organizzato. Le indagini sono in corso per identificare i responsabili.

Il corpo è stato profanato negli scorsi giorni nel cimitero di Strozza (Bergamo). La 29enne era stata uccisa con 30 coltellate dal suo ex Proseguono le indagini sulla profanazione del corpo di Pamela Genini, la 29enne uccisa a Milano il 14 ottobre 2025 dal suo ex. Il 23 marzo la famiglia ha scoperto che qualcuno aveva staccato la testa della vittima dal resto del cadavere. Proprio quel giorno il feretro, custodito nel cimitero di Strozza (Bergamo), doveva essere trasferito dal loculo alla cappella di famiglia. L'avvocato della madre di Pamela ha sottolineato che "non emergono elementi che possano far ipotizzare una 'pista economica'". 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Chi ha staccato la testa al cadavere di Pamela Genini, le ipotesi: dalla "mente disturbata" alla banda

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