Chi ha rubato la testa di Pamela Genini? Esclusa la pista del ricatto il sospetto di una mente pericolosa

Pamela Genini, modella di 29 anni, è stata trovata vittima di un furto nella sua abitazione, con la testa di un suo oggetto personale sottratta. La polizia ha escluso che l’episodio sia collegato a un ricatto e ipotizza la presenza di una mente pericolosa dietro il gesto. La donna era già stata vittima di un'aggressione mortale da parte di un ex compagno lo scorso ottobre.

Non c’è pace per Pamela Genini. La modella di 29 anni, già vittima di una furia cieca lo scorso ottobre quando l’ex Gianluca Soncin la uccise con oltre 30 coltellate, è stata colpita ancora, stavolta nel suo «ultimo rifugio». La sua tomba, nel cimitero di Strozza (Bergamo), è stata violata: il feretro aperto, il corpo decapitato e la testa portata via come un macabro trofeo. Un orrore scoperto lunedì scorso, proprio mentre la salma stava per essere traslata nella cappella di famiglia. «Uno scempio disumano», ha commentato la madre della giovane. Il legale della famiglia intanto ha detto che «non emergono elementi che possano far ipotizzare una “pista economica”». 🔗 Leggi su Open.online

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Profanata la tomba di Pamela Genini, decapitato il cadavere e portata via la testaHanno aperto la tomba, approfittando del fatto che il feretro dovesse essere trasferito, decapitando il corpo e trafugandolo.

Aggiornamenti e notizie su Pamela Genini

Temi più discussi: ? Modella uccisa dal compagno: hanno tagliato e rubato la testa dalla bara; Hanno rubato la testa di Pamela: l'ultimo scempio al cadavere della 29enne uccisa con 30 coltellate dall'ex; Decapitato il cadavere di Pamela Genini e trafugata la testa, la 29enne era stata uccisa dall'ex a Milano; Orrore senza fine: rubato e decapitato il cadavere di Pamela Genini.

Chi ha rubato la testa di Pamela Genini? La pista dell'ossessionato: «Qualcuno con pensiero di possesso deviato»Chi è l'autore del macabro gesto sul cadavere di Pamela Genini? È la domanda che si stanno ponendo gli inquirenti che indagano sul caso ... msn.com

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Macabra scoperta nel cimitero di Strozza, in provincia di Bergamo. Uccisa dall'uomo che diceva di amarla, Pamela Genini non ha trovato pace nemmeno nella bara bianca che ha accolto il suo corpo, massacrato con oltre 30 coltellate dal 52enne Gianluca So - facebook.com facebook

Pamela Genini: aperto fascicolo d'inchiesta per vilipendio di cadavere e furto della testa di Gabriele Manzo x.com