chi ha paura del voto

Nel giorno della manifestazione organizzata da Askatasuna, si osserva come la mobilitazione della sinistra si sia conclusa rapidamente dopo i giorni di entusiasmo legati al referendum. Ora il fronte politico si concentra nuovamente su un'area radicale che, da circa un anno, ha assunto un ruolo predominante nel definire le questioni di agenda politica.

Nel giorno della piazza di Askatasuna, possiamo dire che la festa della sinistra è già finita. L'ubriacatura referendaria è durata solo qualche giorno e ora il Campo largo torna in mano a quell'area radicale che ormai da un anno detta la sua agenda. Torneranno i tazebao incendiati con la foto di Giorgia Meloni e in fondo tutto tornerà come prima. Perché quel fortissimo mal di testa che sentono Elly Schlein e Giuseppe Conte non ha nulla a che vedere con lo stato di salute del governo Meloni, che si giocherà la tenuta e il futuro solo sulle sue scelte e sul giudizio che ne daranno gli italiani. Il fronte del No è ormai il fronte del Forse e si è già sciolto al sole primaverile, come tutte le battaglie antagoniste che si nutrono di rabbia, disagio e ipocrisia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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