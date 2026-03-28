Roma è stata messa in sicurezza a causa di una manifestazione organizzata dal gruppo No Kings Italia, che coinvolge diverse decine di migliaia di attivisti. La città è stata chiusa al traffico e sono state adottate misure di sicurezza straordinarie per gestire l’evento. La manifestazione si svolge in un contesto di grande mobilitazione e partecipazione.

Oggi Roma è blindata per la manifestazione indetta dal gruppo. No Kings Italia che coinvolge decina di miglia di attivisti. Ma chi sono? Uniscono, in una sorta di mix che vorrebbe inglobare l’area “progressista” italiana, collettivi più radicali, ONG, sindacati, reti studentesche, pro Pal, centri sociali e tutto il mondo antagonista. Ma anche la CGIL, l’ANPI, l’ARCI, Amnesty International. Cosa faccia da collante oltre la richiesta di dimissioni della premier Meloni non è però dato saperlo. O forse non c’è molto altro. Rifiuto della leadership, ma struttura organizzata in modo orizzontale, è il loro marchio di fabbrica. perché è proprio quello il messaggio che sostengono di voler trasferire. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Chi è il gruppo No Kings Italia

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