La manifestazione «No Kings» si svolge a Roma, seguendo un modello nato negli Stati Uniti e diffuso in diversi paesi. Sono previsti migliaia di partecipanti e l'evento si svolge in una zona centrale della città. La manifestazione è organizzata senza autorizzazioni ufficiali e coinvolge gruppi che si oppongono a determinati simboli e figure, spesso associati a poteri o autorità.

È nata negli Stati Uniti ma si è diffusa nel resto del mondo: sono previsti migliaia di partecipanti, e c'è stata una polemica ancora prima che iniziasse Alle 14 di oggi è iniziata a Roma una manifestazione intitolata «No Kings»: è uno slogan nato negli Stati Uniti e usato contro le politiche di Donald Trump, considerate autoritarie. Nella giornata di oggi sono state organizzate oltre 3mila manifestazioni con questo slogan soprattutto negli Stati Uniti, dove è previsto che partecipino milioni di persone, ma anche in Europa, Italia compresa. Gli organizzatori di quella di Roma si aspettano che vi prendano parte 15mila persone. Contestano... 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Che cos’è la manifestazione «No Kings» a Roma

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