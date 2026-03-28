Nel giorno del suo compleanno, il cantante ha trascorso del tempo in studio di registrazione, mentre sui social sono circolate immagini che lo ritraggono da bambino al pianoforte. Sono state condivise anche foto con la maglia rossoblù e con il divin codino, richiamando il suo legame con la città e con il calcio. Intanto, si avvicina il suo prossimo tour, che promette di essere uno dei più numerosi di sempre.

Bologna – Un Cesare bambino al pianoforte con l’aria sbarazzina. E poi con il Divin Codino e la maglia rossoblù (del resto “da quando Baggio non gioca più, non è più domenica”, a Bologna nel 2005 non si cantava altro). E Cesare al sax, lo strumento che è una nuova passione. E chi magari era al concerto di Luca Carboni a Bologna lo scorso gennaio lo ha già potuto scoprire sulle note di Mare mare, accompagnata da Cesare ed Elisa. Tre immagini, tre momenti della vita dell’artista bolognese che il 27 marzo ha compiuto 46 anni. Un compleanno, il suo, festeggiato soprattutto in studio di registrazione, dove Cremonini passa gran parte del suo tempo in vista del tour dei record che lo aspetta fra due mesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cesare Cremonini, compleanno in studio di registrazione e la volata verso il tour dei record

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