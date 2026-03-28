Cento in piazza Unità per la pace | Gli insegnanti ne parlino nei corsi

Alle 11 di oggi, 28 marzo, centinaia di persone si sono riunite in piazza Unità per chiedere la pace. La manifestazione si è svolta in contemporanea con un evento nazionale a Roma e ha visto la partecipazione di donne provenienti da diverse regioni, tra cui Palermo, la Val di Susa e Trieste. Durante l’incontro, è stato suggerito che il tema venga affrontato anche nei corsi scolastici.

Oltre ai partecipanti dal Friuli c'era anche Moni Ovadia, in città per un ruolo attoriale al Bobbio. L'invito dall'organizzazione: "Si parli di pace a scuola" Alle 11 quella di oggi, 28 marzo, è ancora una volta una mattinata per la pace in piazza Unità. “Da Palermo alla Val di Susa a Trieste, le donne scendono in piazza per un mondo disarmato”, in contemporanea alla manifestazione nazionale a Roma. Tra le realtà locali spiccano il comitato Danilo Dolci e il coordinamento No green pass. Presente un centinaio di persone, anche dall'udinese: “Speravamo in un'adesione maggiore”, sostiene qualcuno dei manifestanti, ma le bandiere sotto il palazzo del Comune danno il loro colpo d'occhio. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Cento in piazza Unità per la pace: "Gli insegnanti ne parlino nei corsi" Articoli correlati Eredità da 200mila euro per gli studenti delle isole: così il lascito di due insegnanti si trasforma in materiale didattico e corsi per tuttiDue docenti hanno venduto casa donando 200mila euro all’Istituto Ongaro di Venezia. Bandiere della pace nei comuni: iniziative educative per la pace nei luoghi di sviluppo dei bambiniBari, 6 febbraio 2026 — Nelle scuole e negli asili della Città di Bari, la pace è arrivata in forma di bandiera. Contenuti utili per approfondire Cento in piazza Unità per la pace Gli... Temi più discussi: Addio al vecchio mercato rionale: a Prati nasce la nuova Agorà con banchi trasformabili e terrazza panoramica; Lavapiatti, pizzaioli, camerieri, cuochi: la protesta della disperazione in piazza Unità; Cento trolley per le vie di Palermo, ORA! Sicilia in piazza contro la fuga dei cervelli; Piazza Unità nel mirino: Tra risse e degrado, manca completamente il controllo. In piazza Unità gli studenti uniti contro le mafieNella mattinata di oggi la Rete degli studenti di Trieste e la Cgil hanno manifestato in piazza Unità in occasione della giornata nazionale in memoria delle vittime della mafia ... triesteprima.it Studenti contro la mafia, il flashmob con scritta gigante in piazza UnitàL'iniziativa è organizzata da Studenti Medi di Trieste, Unione degli Universitari Trieste e CGIL Trieste ed è programmata per domani, sabato 21 marzo alle ore 10 ... triesteprima.it Trippa al sugo,1/2 kg di trippa (io cento pelli) lavata bene e messo in pentola con olio,sedano e carota ,fatta andare per un 5 minuti sempre girando ,poi ho aggiunto pomodorini,sale e portata a cottura (15 minuti circa) spento e aggiunto pecorino romano gr - facebook.com facebook Giorgia Meloni ha perso. La Costituzione non sarà cambiata. La separazione delle carriere è stata bocciata dagli italiani: otto punti, ovvero quasi due milioni di voti, dividono il no (54 per cento) dal sì (46 per cento). Non era scontato. Era un cimento politico. Po x.com