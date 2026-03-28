Zeki Celik ha deciso di non rinnovare il suo contratto e resterà svincolato. La Roma aveva offerto un accordo triennale da 2,8 milioni di euro a stagione, ma il giocatore ha scelto di non accettarlo. Nel frattempo, Juventus, Inter e Liverpool si stanno organizzando per eventuali mosse in vista del mercato. Le trattative per il difensore sono in corso, senza ulteriori dettagli ufficiali.

La Roma ci ha provato fino in fondo. Secondo diverse fonti di mercato, il club giallorosso aveva presentato a Zeki Celik un contratto triennale da 2,8 milioni di euro a stagione. L’ offerta è risultata tutt’altro che modesta, soprattutto alla luce della politica di contenimento degli ingaggi perseguita dai Friedkin. Il terzino turco ha però declinato. Celik, che compirà 29 anni a ottobre, vuole misurarsi con un nuovo progetto e punta a scegliersi la prossima destinazione da svincolato. Una scelta che lo libera da ogni vincolo, ma lascia la Roma con un vuoto sulla fascia destra da colmare entro il prossimo mercato estivo. Juventus in vantaggio, Inter e Liverpool alla finestra. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Celik dice no al rinnovo: Juve, Inter e Liverpool si preparano al colpo

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Tutto quello che riguarda Celik dice

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