C' è un nuovo auditorium nel Milanese sopra un supermercato | è stato intitolato ad Alda Merini

Da milanotoday.it 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 28 marzo a Vimodrone, nell’hinterland est di Milano, è stato inaugurato un nuovo auditorium situato al piano superiore di un supermercato recentemente aperto. L’edificio è stato intitolato alla poetessa Alda Merini. La struttura si trova sopra il supermercato Iperal, aperto a febbraio 2025.

È stato inaugurato sabato 28 marzo a Vimodrone (hinterland est di Milano) il nuovo auditorium intitolato alla poetessa Alda Merini realizzato al piano superiore rispetto al recente supermercato Iperal aperto un anno fa, a febbraio 2025. Sulla facciata, oltre al volto della poetessa, è stata tracciata la scritta “il più bel teatro da guardare è il proprio destino”. L'intenzione del Comune di Vimodrone è stata quella di intitolare lo spazio a una donna, a una grande poetessa che ha legato indissolubilmente il suo nome a quello del Naviglio Grande a Milano. Per un gioco del destino, l'auditorium si trova a poca distanza da un altro naviglio, il Martesana. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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