Sabato 28 marzo a Vimodrone, nell’hinterland est di Milano, è stato inaugurato un nuovo auditorium situato al piano superiore di un supermercato recentemente aperto. L’edificio è stato intitolato alla poetessa Alda Merini. La struttura si trova sopra il supermercato Iperal, aperto a febbraio 2025.

È stato inaugurato sabato 28 marzo a Vimodrone (hinterland est di Milano) il nuovo auditorium intitolato alla poetessa Alda Merini realizzato al piano superiore rispetto al recente supermercato Iperal aperto un anno fa, a febbraio 2025. Sulla facciata, oltre al volto della poetessa, è stata tracciata la scritta “il più bel teatro da guardare è il proprio destino”. L'intenzione del Comune di Vimodrone è stata quella di intitolare lo spazio a una donna, a una grande poetessa che ha legato indissolubilmente il suo nome a quello del Naviglio Grande a Milano. Per un gioco del destino, l'auditorium si trova a poca distanza da un altro naviglio, il Martesana. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - C'è un nuovo auditorium nel Milanese sopra un supermercato: è stato intitolato ad Alda Merini

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“Ci sono pensieri che non fanno rumore… ma sanno attraversarci l’anima.” Restano lì, in silenzio, tra ciò che non diciamo, tra ciò che sentiamo troppo e spieghiamo troppo poco. E quando a dare voce a tutto questo è Alda Merini, anche un solo pensiero div - facebook.com facebook

Ti faccio dono di tutto se vuoi, tanto io sono solo una fanciulla piena di poesia e coperta di lacrime salate. Alda Merini #serainarte @Atutti Buona serata Vittorio Maria Corcos x.com