Un aggiornamento sul calciomercato segnala che, grazie alle prestazioni di due giocatori, sono stati recuperati quasi 60 milioni di euro. La notizia arriva da fonti sportive e riguarda un tesoretto inaspettato che potrebbe influenzare le future operazioni di mercato di una squadra. La cifra rappresenta un importo considerevole monitorato dagli addetti ai lavori in vista delle prossime sessioni di trasferimenti.

2026-03-26 08:58:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal CdS: Q uasi 60 milioni in bilico. C’è il quarto posto da conquistare, e con lui i premi Uefa fondamentali per il bilancio e per il mercato, c’è la prossima stagione da programmare, con acquisti e cessioni che cambieranno il volto della Juve, ma c’è anche un grande punto interrogativo che riguarda i giocatori bianconeri in prestito con dirittoobbligo di riscatto. Il nodo rimane da sciogliere e non è di poco conto, anzi, perché se tali opzioni dovessero essere esercitate, la Continassa potrebbe contare su un tesoretto tutt’altro che trascurabile. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - CdS – spunta un tesoretto inaspettato grazie a Douglas Luiz e Nico Gonzalez

Articoli correlati

Douglas Luiz-Nico Gonzalez valgono... la Champions: tesoretto da 57 milioni, cosa può succedereDouglas Luiz e Nico Gonzalez valgono quasi come la qualificazione in Champions League.

Leggi anche: Juventus, Nico Gonzalez e Douglas Luiz complicano il mercato estivo

Una raccolta di contenuti su Douglas Luiz

Juve, arrivano i milioni: spunta un tesoretto inaspettato grazie a Douglas Luiz e Nico GonzalezQ uasi 60 milioni in bilico. C’è il quarto posto da conquistare, e con lui i premi Uefa fondamentali per il bilancio e per il mercato, c’è la prossima stagione da programmare, con acquisti e cessioni ... msn.com

Douglas Luiz-Nico Gonzalez valgono... la Champions: tesoretto da 57 milioni, cosa può succedereDouglas Luiz e Nico Gonzalez valgono quasi come la qualificazione in Champions League. La filastrocca di casa Juventus la conoscono tutti: il quarto posto è di vitale importanza, per i conti societari ... gazzetta.it