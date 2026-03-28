Il divo di Hollywood ha abbandonato il doppiaggio del popolare film d'animazione, in programma stasera su Italia 1, a produzione quasi conclusa fondendo spiegazioni parziali, cosa si nascose dietro il suo abbandono. Uno dei franchise d'animazione più amati torna ad allietare la prima serata di Italia 1 con il suo carico di "malefica energia". Torna sul piccolo schermo Cattivissimo me 2, secondo capitolo delle scatenate avventure di Gru e dei caotici Minions. Diretto da Pierre Coffin e Chris Renaud, il film vanta un cast vocale originale d'eccezione che comprende le star Steve Carell, Kristen Wiig, Russell Brand, Steve Coogan e Miranda Cosgrove. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Cattivissimo me 2, giallo Al Pacino: perché l’attore se ne andò (in malo modo) a film finito?

Articoli correlati

Doppia caserma al Candelaro, se ne sta facendo una ma se ne cerca un'altra: svelato il gialloInterventi di rifunzionalizzazione già appaltati, ma in questi giorni è spuntato un avviso esplorativo della Prefettura di Foggia che ha spiazzato...

Al Pacino torna “avvocato del diavolo” ne Il filo del ricatto: tre pose al telefono che valgono il filmNel nuovo film di Gus Van Sant, dal 19 febbraio in sala, l’85enne star interpreta un magnate cinico e spietato coinvolto in un sequestro mediatico...

Tutti gli aggiornamenti su Cattivissimo me 2 giallo Al Pacino...

Argomenti discussi: Cattivissimo me 2; Stasera in TV sabato 28 marzo 2026: guida completa ai programmi, film e show in prima serata.

Cattivissimo me 2, giallo Al Pacino: perché l’attore se ne andò (in malo modo) a film finito?Il divo di Hollywood ha abbandonato il doppiaggio del popolare film d'animazione, in programma stasera su Italia 1, a produzione quasi conclusa fondendo spiegazioni parziali, cosa si nascose dietro il ... movieplayer.it