Con l’arrivo della primavera nelle Marche, numerosi borghi si affacciano con i loro castelli a picco sul mare e grotte nascoste. In questa stagione si moltiplicano le visite a località che offrono paesaggi suggestivi e siti storici. Tra le mete preferite ci sono insediamenti caratterizzati da architetture antiche e ambienti naturali unici, ideali per escursioni e scoperte culturali.

Ancona, 28 marzo 2026 - Che bella la primavera: i fiori sbocciano, gli uccellini cinguettano e, soprattutto, si possono iniziare le classiche gite fuori porta. Le Marche, infatti, posseggono un patrimonio culturale, storico e paesaggistico impareggiabile, specialmente quando si parla di borghi e di scampagnate, tra monumenti, cibo e tour museali. Con questa piccola guida, scoprirete quali sono le migliori località da scoprire nelle Marche con i primi tepori primaverili, provincia per provincia. Ancona: tra la scalinata di Corinaldo, la rocca di Offagna e il tempio nella grotta. Partendo dal capoluogo di regione, non si può fare riferimento al “borgo dei matti” per eccellenza, Corinaldo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Castelli a picco sul mare e grotte misteriose: 15 borghi da visitare in primavera nelle Marche

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