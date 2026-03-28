Cassino | sbloccano Zone Franche per rilanciare l’export

A Cassino si è tenuto un incontro tra amministratori e rappresentanti delle istituzioni per discutere delle iniziative volte a promuovere l’export nel Basso Lazio. Durante il vertice si è deciso di sbloccare le Zone Franche Doganali e di rafforzare la Zona Logistica Semplificata, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo economico della zona.

Un vertice strategico si è svolto a Cassino per definire il futuro economico del Basso Lazio, con l’obiettivo di attivare le Zone Franche Doganali e potenziare la Zona Logistica Semplificata. La riunione ha riunito imprenditori e rappresentanti istituzionali per trasformare potenziali agevolazioni in strumenti operativi immediati. Il cuore del dibattito ruota attorno alla necessità di sbloccare meccanismi che permettano alle imprese locali di competere su scala internazionale senza vincoli temporali. L’incontro ha segnato un passaggio fondamentale verso la fase operativa della ZLS, preparando il terreno per l’insediamento del Comitato di Indirizzo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cassino: sbloccano Zone Franche per rilanciare l’export Articoli correlati ZLS e Zone Franche Doganali, a Cassino il vertice Federlazio per il rilancio delle PMI del Basso LazioCome rilanciare la competitività del Basso Lazio in uno scenario economico internazionale sempre più complesso? La risposta passa per la Zona... Controlli in corso Mazzini, smontato un dehor non autorizzato: "Non esistono zone franche"Continuano i controlli della Polizia locale finalizzati a garantire il rispetto delle regole e la tutela dello spazio pubblico.