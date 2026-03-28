Fratoianni ha chiesto che il ministro Piantedosi fornisca una risposta immediata sulla vicenda e che il ministro Tajani convochi l’ambasciatore tedesco per chiarimenti. La richiesta è stata diffusa dopo un episodio legato alla gestione di un caso diplomatico. Non sono stati forniti dettagli sui contenuti della vicenda né sulle eventuali conseguenze ufficiali delle richieste avanzate.

“La vicenda che ha colpito Ilaria Salis chiami in causa in modo potente proprio la qualita’ della nostra democrazia”. Lo ha dichiarato Nicola Fratoianni a margine della manifestazione “No Kings” in corso a Roma. Fratoianni ha quindi rilevato che “la Questura di Roma ha escluso ogni relazione tra il controllo preventivo e la manifestazione, e ne prendiamo atto positivamente. Ma proprio per questo la questione diventa ancora piu’ grave: perche’ il governo italiano non si e’ mosso? Era informato oppure no? E se lo era, cosa ha fatto per tutelare le prerogative costituzionali di un’eurodeputata italiana. Il leader di SI ha quindi chiesto “che il ministro Piantedosi dia una risposta immediata” e che “il ministro Tajani convochi l’ambasciatore tedesco per chiarire quanto sta accadendo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Caso Salis, Fratoianni: “Tajani convochi l’ambasciatore tedesco”

Articoli correlati

Fratoianni: "Salis? Vicenda enorme, Tajani convochi l'ambasciatore tedesco"“Questa è la piazza del No alla guerra e del No ai re che le guerre le scatenano.

Fratoianni: “Caso Salis gravissimo, il governo intervenga subito”ABBONATI A DAYITALIANEWS La protesta “No Kings” e il messaggio contro la guerra Nel corso della manifestazione “No Kings” tenutasi a Roma, Nicola...

Fratoianni sul caso Salis: Fatto enorme, Tajani convochi ambasciatore tedesco

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Caso Salis

Temi più discussi: No Kings, Fratoianni sul caso Salis: Governo chiarisca; Fratoianni (Avs), Tajani convochi l'ambasciatore tedesco; No Kings, Fratoianni sul caso Salis: Governo chiarisca.

Fratoianni: Salis? Vicenda enorme, Tajani convochi l'ambasciatore tedesco(LaPresse) Questa è la piazza del No alla guerra e del No ai re che le guerre le scatenano. In questo mondo c'è una concentrazione di potere sempre più enorme e chi ha questo potere lo usa per ... ilmattino.it

Fratoianni (Avs), Tajani convochi l'ambasciatore tedescoEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... quotidiano.net

Non basta fare i patrioti sui social: servono atti concreti a difesa della sovranità. Il caso Salis è politico e richiede trasparenza e una presa di posizione chiara del governo. - facebook.com facebook

Roma, Fratoianni (Avs) al corteo 'No Kings' sul caso Salis: "Fatto enorme, il governo era informato Piantedosi risponda e Tajani convochi l'ambasciatore tedesco a tutela della democrazia". x.com